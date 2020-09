Due roghi in appartamenti A Quarto Oggiaro un morto

Dopo la paura e la devastazione per l'esplosione di sabato mattina in piazzale Libia, altre fiamme segnano la notte di Milano. Stavolta il bilancio è più grave: un morto e due feriti. A perdere la vita è Antonio Barberio, 62 anni, che abitava da solo in un appartamento in via Pier Francesco Cittadini. L'allarme è scattato, a Quarto Oggiaro attorno alle 2 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, i vigili del fuoco hanno trovato il suo corpo carbonizzato solo quando hanno spento le fiamme al quinto piano. Al momento sembra che sia stata colpa di un corto circuito, ma restano da accertare le cause.

Poco prima della mezzanotte, invece, un incendio è scoppiato a Porta Venezia, in via Broggi, dove una donna di 44 anni è stata accompagnata al Fatebenefratelli per una ferita al volto e per aver inalato fumo. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Ha un quadro clinico non grave anche un 30enne portato al Niguarda per un'ustione di primo grado. (S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 05:01

