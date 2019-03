Due nomi stasera per la buona musica, due artisti agli antipodi per genere. Theo Crocker al Blue Note (ore 21) e David Ellefson, bassista dei Megadeath, al Legend Club (ore 22).

Il primo, giovanissimo, è un jazzista da non perdere. Il suo strumento è la tromba, non a caso, perché Cocker è il nipote di Doc Cheatham: leggendario trombettista, cantante e band leader di Nashville. Dal nonno ha ereditato talento ma anche la tecnica più fine. Al Blue Note, arriva con Mike King al piano, Eric Wheeler al basso e Michael Ode alla batteria.

Al Legend invece sonorità metal. Star ospite il bassista dei Maegadeath, David Ellefson, considerato un culto nell'ambito del trash metal. In palio, ovviamente i riff più duri dei Megadeath ma anche molto altro, da brani suoi a quelli dei vari gruppi in cui ha militato come side project e non, durante tutta la sua lunghissima carriera. (M.Lev.)

