Due grandi artisti oggi in concerto fra il romanticismo del violoncello e la chitarra rock.

Verve da eterno ragazzino, Steven Van Zandt, alias Little Steven, arriva ooggi all'Alcatraz. Il chitarrista storico di Bruce Springsteen non perde il piacere del tour e a un anno dalla sua comparsa in Italia ha scelto Milano come unica data italiana. Bandana d'ordinanza variopinto camicione, tripudio di collane, anelli e braccialetti: di certo così stasera si presenterà in concerto con i suoi Disciplines of soul e porterà sul palco anche l'ottavo album, Summer of Socery il primo uscito dopo 20 anni (stasera, Alcatraz, via Valtellina 25, ore 20.30, 34,50 euro). Dal rock alla classica si può. Star dell'Orchestra Verdi oggi, domani e domenica è Giovanni Sollima, violoncellista e compositore, impegnato con l'Orchestra Verdi nel Concerto di Dvorak (stasera, Auditorium, largo Mahler, orari diveri 36-16 euro). (P.Pas.)

Giovedì 13 Giugno 2019

