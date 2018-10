Lunedì 1 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due fratelli e un amico. Formula classica per mettere in piedi una rock band. Valo lo stesso per i Biffy Clyro, stasera sul palco del Teatro Dal Verme, per un appuntamento già sold out da mesi.Il gruppo, composto dai due fratelli Ben e James Johnston e da Simon Neil, arrivano dalla Scozia e sono uno dei nomi del rock indipendente più amati dagli appassionati. Superato il momento in cui erano praticamente un culto solo in patria ma perfetti sconosciuti nel resto del mondo, ora si godono un momento magico.Soprattutto sull'onda dell'ultimo album acustico. Un set unplugged firmato per Mtv che li ha visti esibirsi con il meglio del loro repertorio sul palco della Roundhouse di Londra, proprio come accaduto negli anni per grandi gruppi come Nirvana e Pearl Jam o mostri sacri come Eric Clapton, anche loro alle prese con le sonorità acustiche in esclusiva per Mtv.Spente così le chitarre elettriche e addolcito il loro suono in stile grunge per una volta, i Biffy Clyro si presentano con questa veste anche a Milano, promettendo una scaletta particolare, con un inedito e la cover di God only knows dei Beach Boys: cult song e brano particolarmente amato dal gruppo. concerto da sentire.