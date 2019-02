Due centesimi tra la Goggia e l'oro mondiale

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco SubbiottiROMA - Meglio di così non potevano cominciare per l'Italia i Mondiali di Aare visto che già nella prima gara è stato migliorato il bilancio della competizione iridata di due anni fa a St. Moritz, quando conquistò un solo bronzo per merito anche allora, di Sofia Goggia in gigante. Per cui va benissimo così, con la bergamasca ancora una volta eroina azzurra e che in 1.04.91 ha vinto oggi l'argento nel SuperG iridato sulle nevi scandinave.L'oro, per soli due centesimi di secondo, è' andato all'americana Mikaela Shiffrin. Per lei - grande protagonista annunciata di questi Mondiali e dominatrice delle ultime stagioni di coppa del mondo - è il quarto titolo iridato in carriera, il primo in una disciplina veloce.Bronzo infine alla svizzera Corinne Suter in 1.04.94, con le prime tre atlete comprese in soli cinque centesimi di secondo, a testimoniare un gara tesissima sino allo spasimo. È stata infatti una gara da batticuore con sole e buona visibilità unicamente per le prime venti atlete. Poi il cielo si è coperto e per le altre al via la partita era ormai chiusa come per l'attesa campionessa olimpica Ester Ledecka che aveva il pettorale 27. Il tutto è successo con 21 gradi sotto zero e partenza abbassata di un centinaio di metri per evitare in quota le solite terribili raffiche di vento così frequenti da queste parti.