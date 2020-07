Due attori, due mondi teatrali. Dal grande successo cinematografico diretto da Steven Knight con protagonista Tom Hardy, va in scena in prima nazionale al Teatro Franco Parenti Locke, la trasposizione per il palco affidata a Filippo Dini (foto), attore e regista tra i più interessanti del panorama italiano. Lo spettacolo va in scena da oggi al 12 luglio. È la storia di un Ivan Locke, capocantiere a Londra, che si sfila un paio di stivali da lavoro sale su una bella auto e va. Durante il tragitto, Locke parla al telefono con altre persone. Non conosciamo le sue emozioni e i suoi pensieri, ma sono le telefonate a raccontarci la sua storia ed è la forma dei suoi rapporti a svelarcelo. Succede qualcosa che cambierà per sempre la sua esistenza. Da non perdere.

Al Piccolo Teatro da oggi a giovedì Paolo Rossi in Pane o libertà. Il comico racconta di colleghi artisti liberi e giganti dal cantautore Fabrizio De Andrè al collega Premio Nobel Dario Fo, dalla cantante lirica Maria Callas al cantautore Enzo Jannacci. Solo per oggi ci sarà anche la diretta dal Mare Culturale urbano. Poi Rossi sarà al chiostro della Certosa (10 luglio) e alla fine al giardino delle culture (11). (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 05:01

