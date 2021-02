Due agenti rischiano di finire a processo con l'accusa di lesioni aggravate per calci e schiaffi che sarebbero stati sferrati nel corso del turbolento arresto per tentata rapina di due uomini, Teodoro De Filippo e Domenico Fazi, 44 e 42 anni, entrambi pregiudicati, avvenuto in via Giotto lo scorso 15 settembre. La procura ha chiuso le indagini - atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio - a carico dei due poliziotti, di 30 e 31 anni, oltre a chiedere il processo con rito immediato per i due presunti rapinatori.

L'arresto, alle 4,10 del mattino, era stato filmato con un telefonino dal balcone di una casa che si affaccia sulla via. Il video era stato poi pubblicato dal sito Fanpage.it. E, a seguito della denuncia per il presunto pestaggio (entrambi gli arrestati avevano avuto una prognosi di 5 giorni) è stata aperta l'inchiesta, condotta dalla squadra mobile e coordinata dal pm Giovanni Tarzia e dall'aggiunto Laura Pedio.

Con le indagini si è voluto ricostruire nei dettagli, anche con l'analisi delle telecamere di sorveglianza, quanto era successo anche prima del momento dell'arresto poi catturato nel video, in cui si vedeva almeno uno degli agenti delle tre volanti intervenute sferrare calci e schiaffi ad un uomo a terra in manette.

«Gli agenti ci sono venuti addosso e ci hanno colpito con calci e pugni, noi non abbiamo reagito», aveva detto uno dei due arrestati al gip. I poliziotti erano intervenuti quella sera per fermare in via Giotto, dopo un lungo inseguimento, i due uomini che avevano tentato di svaligiare una gioielleria in via Marghera usando un flessibile.

Entrambi gli arrestati hanno precedenti e uno dei due era in affidamento in prova ai servizi sociali. Andranno a processo con rito immediato. Ora, dopo la chiusura indagini, la procura potrebbe chiedere il processo a carico dei due agenti per lesioni.(G.Pos.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA