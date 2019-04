Drusilla, la signora graffia con stile

Ferruccio Gattuso

«L'eleganza? Non la vendono da nessuna parte, nessuno te la concede per diritto. L'eleganza vera è essere autentici». Proprio come quella bambina di dieci anni che, un giorno, inviò a Drusilla Foer una lettera nella quale aveva scritto: «Da grande vorrei diventare eleganzissima come Lei». Ecco il titolo del recital stasera al Manzoni, protagonista la show-woman, icona di stile, celebre al grande pubblico per programmi tv come Strafactor e Cr4 La Repubblica delle donne di Piero Chiambretti. «È un recital all'americana», spiega Drusilla Foer, all'anagrafe ma solo a quella Gianluca Gori» dove racconto i tanti aneddoti della mia vita, alternandoli a canzoni del repertorio di Amy Winehouse, Lelio Luttazzi, Giorgio Gaber e perfino, pescando dagli anni 30, la mitica Milly, interprete di grande eleganza nonostante cantasse brani molto allusivi. In un vecchio diario di mia nonna scoprii che lei e Milly erano state amiche, e che nonna non era quella persona severa che appariva a noi bambini». I bambini erano lei, un fratello e due sorelle gemelle, cresciute nella Cuba pre-Castro, figli di un funzionario di ambasciata. Accompagnata da Loris Di Leo al piano e Nico Gori a sax e clarinetto, Drusilla Foer porta il pubblico da Cuba a New York, dalla Toscana a Milano.

