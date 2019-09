Droga, il piano salva minori

Salvatore Garzillo

«So che può sembrare strano ciò che sto per dire, ma Rogoredo per certi versi è rassicurante». Parola di Riccardo Gatti, a capo del Dipartimento interaziendale area dipendenze e uno dei massimi esperti nello studio delle tossicodipendenze. Si riferisce a quel modello Rogoredo che in questi anni ha consentito di monitorare l'emergenza eroina (e non solo) come fosse una riserva indiana ma che ha anche illuso molti che la droga non potesse entrare nella vita dei propri figli. Gatti sostiene che non c'è solo Rogoredo, ma una diffusione preoccupante che sta travolgendo anche i più giovani.

Ieri mattina l'esperto era al tavolo in prefettura per la firma del Protocollo operativo sperimentale, un progetto a più voci per intervenire sui minorenni segnalati per possesso di sostanze stupefacenti. Nel 2018 in prefettura sono arrivate 247 segnalazioni (24 dalle scuole) per possesso di droga per uso personale. Dal primo gennaio 2019 sono 153. Il dato ulteriormente allarmante è che «per l'80 per cento dei giovani non presentano particolari problemi di disagio economico o sociale, se non la voglia impellente, spesso per noia, di sballare».

Quello del Protocollo sarà un lavoro di squadra innanzitutto con le famiglie, rispettando la privacy ed evitando di alimentare sensi di colpa, il cui intento è di costruire assieme un percorso alternativo per i ragazzi anche prima dell'inizio della loro dipendenza. «Non si può lavorare solo sull'emergenza, servono piani strutturati perché quello dei minori è un tema che ci sta particolarmente a cuore» ha detto il prefetto Renato Saccone, uno dei due firmatari assieme a Matteo Stocco, il direttore dell'Asst Santi Paolo e Carlo. Coinvolti attivamente anche agli assistenti sociali del Nucleo operativo tossicodipendenze (Not) della prefettura e un gruppo di specialisti (criminologi, educatori professionali e psicologi) di Spazio Blu, il centro servizio dell'Asst nato nel 2005 che si occupa di diagnosi e cura dei minori o comunque giovani consumatori segnalati in prefettura.

Fulcro dell'attività del Protocollo saranno gli incontri Insieme per capire, appuntamenti psico-educativi di gruppo in cui il ragazzo e i genitori potranno confrontarsi sulle reciproche mancanze e saranno accompagnati in un percorso di consapevolezza.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 18 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA