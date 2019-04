Droga e ultrà. Sono i due binari su cui stanno viaggiando le indagini della Mobile sul tentato omicidio di Enzo Anghinelli, il trafficante di 46 anni che venerdì scorso è stato ferito alla testa da uno dei cinque colpi di pistola esplosi da sicari in sella a uno scooter in via Cadore.

Spaccio e tifo, due mondi profondamente intrecciati, come dimostrano le indagini e gli arresti degli ultimi anni. Sembra che in passato Anghinelli sia stato molto vicino a esponenti della curva del Milan (rapporti mai stati al centro di inchieste), quando era un punto di riferimento importante per il traffico di cocaina in città. Poi nel 2007 era stato arrestato con due chili di polvere bianca pura al 90% in un blitz che fece da apripista a White 2007, un'indagine dei carabinieri che nel 2012 portò all'arresto di 45 persone per l'importazione di centinaia di chili di coca dal Sudamerica. Anghinelli è tornato libero nel novembre 2016, disse di voler uscire dal giro ma gli investigatori sono sicuri che stesse di nuovo tentando la scalata. L'ipotesi è che a qualcuno non abbia fatto piacere questo ritorno sulla scena. Il killer non è riuscito a farlo fuori ma le sue condizioni sono ancora gravi, il proiettile gli ha attraversato il cranio interessando anche il cervello.(S.Gar.)

