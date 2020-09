Dovevano arrivare spettacoli dal Canada, dalla Cina, dal Marocco, ma la pandemia ha costretto a ripensare il palinsesto. Edizione tutta (o quasi) made in Italy, questa trentaquattresima del festival di danza MilanOltre (all'Elfo, da domani all'11 ottobre). Unica eccezione, la compagnia del francese di origini algerine Hervé Koubi, ospite con Le nuits barbares ou le premiers matins du monde, potente inno alle origini miste della cultura mediterranea. Per il resto, si viaggia sule rotte della coreografia italiana. Con Mario Coccetti che in Woman si interroga su genere e identità, con Roberto Zappalà che in Come le ali immagina convivenze tra organismi vegetali e animali, con MK che in Bermudas_Forever ipotizza corrispondenze tra geografie reali e dell'anima, con la compagnia Le supplici che in Lute. Arrivo delle scintille e dei bagliori di ogni cosa costruisce spazi di meditazione danzate. E se Simona Bertozzi, tra le firme più seducenti della nuova scena coreografica, presenta Tra le linee, geometrie per corpi e musica, lo Spellbounf Contemporary Ballett festeggia i 25 anni di attività con la nuova creazione Spellbound25. (O.Bat.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA