Douglas Costa adesso vuole riconquistare la Juventus

Timothy OrmezzanoTORINO - La Juve riacquista Douglas Costa e intanto lavora sul mercato dei difensori. Un mese dopo l'ultima apparizione, il brasiliano si candida per giocare dal primo minuto sabato (ore 18) contro il Genoa. Allegri dovrebbe infatti puntare su chi ha trascorso la sosta alla Continassa - compresi Mandzukic e Cristiano Ronaldo, che ieri ha postato un suo selfie in auto con sguardo accigliato -, in modo da dare un po' di riposo ai nazionali in vista dell'impegno di martedì in casa del Manchester United.Douglas detto Flash ha smaltito il doppio infortunio patito a Valencia e scontato quattro turni di squalifica. E ora ha una voglia matta di cancellare il ricordo di quello sputo a Di Francesco Junior e di tornare a spaccare in due le partite, a furia di dribbling e assist, come non ha ancora fatto quest'anno. Magari ripetendo quel gol da tre punti con cui l'anno scorso punì proprio il Genoa all'Allianz Stadium, dove sabato la Curva Sud squalificata ospiterà i bambini delle scuole calcio.Procedono intanto le grandi manovre sul mercato dei difensori. Oltre a tenere vivi i contatti con l'esperto uruguaiano Godin, che arriverebbe dall'Atletico Madrid a parametro zero, la Juve contende due giovani al Barcellona. È il caso dell'olandese De Ligt e dell'argentino Balerdi. Per il primo, prezzato ben 60 milioni dall'Ajax, si spera nel gioco di sponda dell'agente Raiola, per il secondo sugli ottimi rapporti con il Boca Juniors. Nel mirino ci sono anche Milenkovic (Fiorentina) e Andersen (Sampdoria).