Douglas Costa: 4 giornate Gasp, un turno per bestemmia

Marco ZorzoMILANO - Come volevasi dimostrare. Ma non ci sono solo le quattro giornate di stop a Douglas Costa per lo sputo a Federico Di Francesco. A tale proposito, Eusebio, tecnico della Roma, ieri si è sfogato da Madrid: «Quale insulto razzista - sbotta papà Di Franecsco -. Ha preso uno sputo in faccia, umiliazione unica per un uomo. L'unico che non ha ricevuto scuse è stato lui, è assurdo. È quasi passato da vittima a colpevole. E sui social hanno pure augurato la morte a me e a mio figlio...».Un capitolo allucinante di un calcio che ha preso una bruttissima direzione. Intanto il giudice sportivo ha usato la mano pesante anche su Pulgar del Bologna, punito con tre turni di stop. E una giornata di squalifica pure per l'allenatore dell'Atalanta Gasperini per una bestemmia dopo il vantaggio della Spal (gara finita 2-0) e colta dalle telecamere. Gasp non potrà sedersi in panchina domenica a San Siro contro il Milan.