«Dottore, ho fatto tutto quello che volevo nella mia vita, ho 90 anni, lasciami andare». Sul letto del Lanzo hospital, Alta Valle di Intelvi, provincia di Como quasi al confine con la Svizzera, l'anziano malato di Covid aveva parlato così a Giuseppe Vallo, responsabile della Riabilitazione respiratoria, respingendo il casco cpap e stringendo la mano al medico. Adesso è uscito dalla clinica, cammina e si sta riprendendo. L'ospedale è una Clinica ortopedica e fisiatrica, dove da qualche settimana si è dovuto aprire un reparto Covid. La storia del 90enne la ha raccontata lo stesso Vallo su Fb. «Il tuo sorriso e la tua dignità mi hanno stretto il cuore così forte che mi sembrava che fossi io quello a cui mancava l'ossigeno», ha raccontato. Comincia la battaglia combattuta «insieme», come dice Vallo e arrivata a un esito positivo. «Ci hai ringraziato così tante volte ma, la verità, è che noi dobbiamo ringraziare te perché tu ci dai la speranza e la voglia di continuare ogni giorno a lottare: noi abbiamo salvato te e tu hai salvato noi...», conclude. Dalla direzione ospedaliera hanno confermato che il paziente da sabato non è più ricoverato ma non hanno voluto fare altre dichiarazioni.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 05:01

