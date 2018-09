«Dormitori? No, lì l'alcol è vietato»

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Claudio, 54 anni, di Morimondo, dal 2011 vive per strada. Casa sua è sul sagrato della chiesa di piazza San Carlo.Perché sei finito qui?«Facevo il gommista, poi ho perso il lavoro, i mie genitori sono morti. In un attimo mi sono ritrovato qui».Perché tanti di voi preferiscono la strada ai dormitori comunali?«Semplice. Perché là non puoi portarti nulla. Aprono gli zaini, controllano. No si può portare alcol, e se non trovi un armadietto non sai dove mettere la tua roba»E qui dove la metti?«Il mio zaino è sempre con me. Se mi allontano lo guarda un mio amico. E viceversa».Al mattino vi svegliano i vigili?«Cerchiamo di alzarci prima, anche per non dare problemi a negozi bar».Dove dormi?«Lì in galleria. Prima in un cartone, da un anno mi hanno regalato una tenda. Ho ricevuto un upgrade».