Doppio stadio al tramonto

Giovanni Migone

Se non è nera, la fumata per salvare San Siro è quantomeno grigia. L'ipotesi due stadi evapora davanti ai numeri di Inter e Milan: non è sostenibile.

Tra le motivazioni, le criticità dovute a impatti acustici, viabilistici, allagestione dei flussi e della sicurezza, oltre alle difficoltà per i residenti. A due settimane di distanza, si è rinnovato ieri a Palazzo Marino l'incontro tra amministrazione e vertici di Inter e Milan, presenti Paolo Scaroni e Alessandro Antonello.

Il presidente rossonero e l'amministratore delegato nerazzurro lasciano il tavolo delle trattative senza commenti dopo un'ora, sintomo che le distanze non si sono accorciate. L'analisi di Ceas, commissionata dai club, demolisce l'ipotesi dei due stadi, ma non condanna il Meazza alla stessa sorte. Almeno non nella sua interezza: sprazzi di sereno tornano a illuminare il tavolo nel pomeriggio, quando le società fanno sapere di aver acconsentito alla richiesta dell'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran di valutare «una rifunzionalizzazione che includa funzioni sportive non professionistiche e che possa prevedere anche la modifica dell'ingombro». In altre parole, no a un Meazza per le squadre giovanili o femminili dei club milanesi, ma sì alla possibilità di mantenerne una parte per servizi come, ad esempio, campi sportivi. La fumata dunque è grigia.

E arriva il giorno dopo la presentazione in Commissione consiliare di due proposte per salvare San Siro come «unico stadio di Milano». La prima, sviluppata dal Politecnico, prevede di eliminare il terzo anello, sostituito da una galleria panoramica a 40 metri d'altezza; l'altra vorrebbe riportare il Meazza agli anni 50, quando era un grande catino striato a due anelli, per poi ammodernarlo con una copertura a diamante. «Lo stadio - ha ricordato appena due giorni fa il sindaco Giuseppe Sala - vale 100 milioni e ne rende 10 all'anno». Con la proposte dei club, «passeremmo da un attivo di 110 milioni a zero. A me non sembra di essere un pazzo a dire che così non va bene».

Ora tutti negli spogliatoi: il secondo tempo per san Siro comincia dopo le vacanze.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA