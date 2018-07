Doppio podio per la Ferrari Vettel torna in vetta al Mondiale

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Piergiorgio BruniROMA - Gioisce la Ferrari in Austria. Sul circuito di Zeltweg, nel giorno del successo di Max Verstappen con la Red Bull e del doppio ritiro Mercedes (non accadeva dal 1955), le Rosse colgono un podio fondamentale.Un podio che vuol dire leadership nel Mondiale Costruttori, grazie anche alla preziosa seconda posizione di Raikkonen, e testa nella classifica Piloti con Vettel, terzo al traguardo, ora a +1 su Hamilton. «Sarebbe stato meglio trovarsi davanti in partenza - spiega proprio il tedesco a fine gara - ma non ce l'ho fatta. Ho lottato con Renault e Haas perdendo tempo, tuttavia ho limitato i danni. Avremo potuto far meglio, perché il passo era buono e la gestione delle gomme ottimale, però va bene così». Felice, con una vena di rammarico, il compagno di squadra: «Ho dovuto alzare il piede al via - racconta Raikkonen - perché mi hanno spremuto all'interno e, finendo poi largo, ho perso posizioni per paura dei contatti. È andata bene, forse abbiamo esagerato nell'andarci cauti, comunque la macchina è stata grandiosa oggi (ieri, ndr)».Orgoglioso, stavolta, Maurizio Arrivabene: «Abbiamo 6 motori Ferrari nei primi 10 - evidenzia il team principal di Maranello - e questo vuol dire che il nostro è un propulsore forte». Una fierezza che lo spinge a lanciare una stoccatina: «Parlare troppo in F1 rischia di portare all'errore. Si è tanto chiacchierato del pacchetto aerodinamico della Mercedes, ma è successo che hanno scaldato troppo e si sono fermati a destra».riproduzione riservata ®