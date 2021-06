Dopo venti anni torna la musica al Teatro Lirico

Su quel palco non saliva nessuno dal 1999. Ora, a più di vent'anni dalla chiusura, il Teatro Lirico festeggia la fine dei lavori di ristrutturazione con un'iniziativa speciale: quattro concerti di piano solo, organizzati da Piano City Milano, che permetteranno al pubblico di avere un primo contatto con lo storico teatro milanese, in attesa della sua prossima inaugurazione ufficiale.

L'iniziativa occuperà tutta la giornata di sabato, dalle ore 10 alle 19, ed è inserita all'interno del vasto programma di Piano City, che si estende da venerdì a domenica 27 giugno.

«Dare spazio alle arti che il Lirico merita di ospitare: è questo il modo migliore per celebrare la fine dei lavori - ha dichiarato il sindaco Sala - questi quattro concerti di piano solo sono ciò di cui il Lirico aveva bisogno per ripartire».

La speciale giornata si aprirà alle 10 con il concerto di Halyna Malenko, che eseguirà musiche di Liszt. Alle 12,30 Vincenzo Parisi proporrà sue composizioni e omaggi a importanti opere presentate nel corso degli anni al Teatro Lirico. Seguiranno alle ore 15 Elena Chiavegato, con musiche di Beethoven e Chopin, e alle 18 Omar Delnevo con opere di Debussy, Scriabin, Webern, Feldman e Crumb. L'ingresso è gratuito, obbligatoria la prenotazione sul sito di Piano City.

