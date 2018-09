Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo undici anni gli zar della danza tornano alla Scala. La leggendaria compagnia di balletto del Teatro Bolshoi di Mosca sbarca al Piermarini domani (e fino al 13 settembre) con due lavori che ne esaltano virtuosismi e intensità interpretativa: i guerrieri e le esotiche odalische de La bayadèrè (7, 8 e 10 settembre) e le donne impertinenti de La bisbetica domata (11,12 e 13).Tanti ritorni in questo appuntamento. Il direttore del corpo di ballo Makhar Vaziev infatti fu anche a capo degli artisti della Scala per otto anni (2008-2016); mentre nella Bayadère danzerà anche il giovane Jacopo Tissi, 23 anni da Landriano (Pv), primo ballerino italiano a entrare nel corpo di ballo del teatro moscovita nel 2017. Per La bayadère, coreografia di Grigorovich da Petipa, direttore Mikhail Sorokin, orchestra della Scala, si esibiranno in coppia Svetlana Zakharova e Denis Rodin (domani) mentre Jacopo Tissi sarà con Alyona Kovalyova l'ultima sera. Con La bisbetica domata, di Maillot, direttore Igor Dronov, orchestra Verdi, si alterneranno nel ruolo di Caterina, Ekaterina Krysanova e Kristina Kretova; i panni di Petruccio saranno indossati da Vladislav Lantratov e Denis Savin. (P.Pas.)