Dopo la riapertura del complesso monumentale, la Veneranda Fabbrica del Duomo torna a ospitare tre momenti musicali grazie alla disponibilità di Danilo Rossi, prima viola della Scala; Luisa Prandina, prima arpa; e Stefano Bezziccheri, docente di pianoforte al Conservatorio di Bologna, che si esibiscono a titolo gratuito per contribuire al restauro dell'Organo del Duomo.

I tre concerti, per un pubblico massimo di 50 persone, sono stati fissati il 24 giugno, l'8 e il 24 luglio. Ogni proposta ha una durata di circa 90 minuti e un costo di 50 euro a biglietto. Si comincia domani alle 18.30 con un programma articolato che comprende prima una visita al Museo del Duomo e poi il momento musicale. La visita dal titolo Il Duomo delle Donne, si concentra su alcune figure femminili nella storia della costruzione della Cattedrale. Tra le storie più interessanti da riscoprire, quelle di Caterina di Abbiate Guazzone, della pittrice Fede Galizia, dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, fino a un omaggio alla figura femminile cui è dedicato il Duomo: la Madonnina. A conclusione della visita, nella chiesa di San Gottardo in Corte, il maestro Danilo Rossi, accompanato al pianoforte da Stefano Bezziccheri, eseguirà musiche di ajkovskij, Vierne, Rachmaninov, Piazzolla, Pärt.

