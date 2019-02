DOPO LA CHAMPIONS

Fabrizio Ponciroli

MILANO - L'esultanza di Simeone non è piaciuta affatto all'Uefa che ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell'allenatore dell'Atletico Madrid, reo di aver festeggiato, con un gesto piuttosto forte, il primo gol rifilato alla Juventus nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. A nulla sono valse le scuse del Cholo nel post match («Gesto non bello, ma volevo sottolineare gli attributi della mia squadra»). L'allenatore dei colchoneros è stato ripreso per aver violato l'articolo 11, comma 2 («atteggiamenti che sono insultanti o che violano le regole base di una condotta regolare»).

Problemi pure per Allegri. Il tecnico della Juve è finito nel mirino dell'Uefa per «ritardo nel calcio d'inizio del secondo tempo». Nei prossimi giorni verranno annunciati i provvedimenti nei confronti dei due allenatori.

