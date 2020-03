Dopo l'ultrà interista con la droga in casa tocca a un ultrà milanista varcare la soglia del carcere per avere droga in casa. Entrambi rifornivano la movida milanese. La squadra mobile di Milano ha arrestato ieri con 5 chili di marijuana uno spacciatore di 37 anni, ultrà della Curva Sud del Milan, colpito da Daspo nel 2012 dopo gli scontri avvenuti nell'area di servizio autostradale «Cantagallo» tra tifosi milanisti e tifosi del Napoli, in occasione della trasferta del Milan a Catania e ancora nel 2015 per gli scontri in occasione di Milan-Genoa.

La polizia, coordinata dalla Procura di Monza, lo ha pedinato ritenedendolo uno spacciatore al dettaglio negli ambienti della movida. È stato fermato a Capriano frazione di Briosco (Monza) vicino a un alloggio di cui si serviva anche se non a lui intestato. L'uomo aveva con sé le chiavi. Durante la perquisizione sono stati trovati alcuni telefoni criptati, cinque chili di marijuana in casa e 200 grammi in macchina. Gli agenti hanno infatti scoperto che per trasportarla aveva ricavato uno scomparto sotto il sedile posteriore dell'automobile.

