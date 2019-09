DOPO IL GOVERNO

Se n'era andato poco più di un anno fa e ora è tornato a casa.

Marco Bussetti, 57 anni, di Gallarate, è tornato a lavorare alla direzione dell'ufficio scolastico di Milano di via Soderini dopo avere guidato quindici mesi il ministero dell'Istruzione nel governo giallo-verde. A lui è succeduto il ministro Lorenzo Fioravanti. «Sono stati 15 mesi intensi. Ho avuto l'opportunità di rappresentare, nella più alta carica istituzionale, il mondo della scuola, da sempre la mia casa. Grazie!». Così Bussetti aveva salutato e ringraziato i dipendenti del ministero dell'Istruzione che hanno lavorato con lui nell'eultimo giorno come ministro. Il rammarico dell'ex ministro espresso più volte in questi giorni è stato quello di non avere portato a termire l'iter di approvazione del decreto salva precari. In via soderini ora resterà fino al 2021. (G.Pos.)

Mercoledì 11 Settembre 2019, 05:01

