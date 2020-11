DONNARUNMMA 6

Prende la sua seconda pera stagionale. Ma solo su rigore. Consolazione.

CALABRIA 6

Pensa a difendere, a non regalare niente a Deulofeu. Lo fa bene, poi però serve anche attaccare. E allora dentro un altro (26' st Dalot 6: Gioca decisamente meglio a sinistra).

KJAER 6,5

Guida ancora una volta la difesa rossonera. Se c'è un errore non è suo

ROMAGNOLI 5

Rigore inutile su Pussetto che rovina prestazione e giudizio.

THEO HERNANDEZ 6

Il contrario di Calabria. Lui pensa solo ad attaccare, poco a difendere. Pussetto gli scappa un paio di volte.

KESSIE 7

Rete numero 18 da quando indossa la maglia del Milan. Media da bomber.

BENNACER 5

La partita di Udine dimostra quanto vale lo Sparta Praga: poco e niente (12' st Tonali 6,5: prova a velocizzare l'azione. Questa volta per fortuna del Milan ci riesce).

SAELEMAEKERS 5

Non fa una grande partita. Non è la prima che sbaglia. Stanchezza? Giusto il cambio (32' st Brahim Diaz 6: Entra e vuole spaccare tutto. Non ci riesce sempre, ma almeno è vivo).

CALHANOGLU 5

Una gara giocata con poca luce, senza nessuna grande giocata, nemmeno una piccola. Cade nella rete di Gotti come un pesciolino rosso(nero) (44' st Krunic ng)

RAFAEL LEAO 4,5

Visto ieri, ecco i soliti sospetti sulla reale consistenza di questo giocatore. E' un promesso campione o la fotocopia di Niang? Chi risponde? (26' st Rebic 6: per fortuna è tornato il legittimo proprietario di quella zona di campo. Dal suo piede il pallone vincente per Zlatan).

IBRAHIMOVIC 8

Vuole rimanere un altro anno. Come dirgli di no. Dal post lockdown ha segnato 14 reti, realizzato 5 assist. Nessuno come lui, nessuno come Zlatan. Applausi continui.

PIOLI7

Il suo Milan va in fuga. Il sogno scudetto resta vivo come il record di risultati positivi. Bravo Stefano.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA