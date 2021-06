«Donnarumma via dal Milan? Sua scelta E il treno Barcellona passa solo una volta»

Bresciano di nascita, bolognese d'adozione è uno dei preparatori dei portieri più bravi e stimati in Italia. Giuseppe Zinetti, classe 1958, da giocatore ha collezionato oltre 350 presenze tra i professionisti. Poi, chiusa la carriera tra i pali nel 1994, si è messo a insegnare. Tante e importanti le esperienze in giro per la Penisola, spesso assieme a Gian Piero Ventura, compresa quella sulla panchina della Nazionale.

Il futuro di Donnarumma è ancora un'incognita: giusto lasciare il Milan?

«Nessuno, tranne lui, può dirlo. È un ragazzo intelligente ed estremamente serio, perciò avrà valutato assieme al suo procuratore (Raiola, ndr) tutti gli aspetti».

Meglio in Italia oppure all'estero?

«Dipende dalla squadra: se va al Barcellona, o magari al Real Madrid, sono treni che passano e vanno presi. E non perché il Milan difetti in blasone. Esperienze del genere ti arricchiscono sempre: sotto l'aspetto tecnico e umano».

Idem la Juventus?

«Certamente. Alla fine, però, toccherà a Donnarumma a decidere in base alle proprie esigenze: più cose avrà modo di imparare, ovunque andrà, migliore sarà il proseguo della carriera».

È forte davvero?

«No, è fortissimo! L'ho conosciuto nel 2016, quando ancora giocava in Under 21, perché lo andai a visionare un po' di volte. A quel tempo aveva ancora qualche piccola lacuna, ma dopo 4-5 anni da titolare in serie A è diventato completo».

In che cosa doveva migliorare?

«Tutti i portieri, da giovanissimi, difettano in alcune posture. Ad esempio, necessitava di perfezionare la gestione degli spazi e le giocate con i piedi».

Sarà il miglior numero 1 dell'Europeo?

«Ci sono troppe variabili, di sicuro sarà tra i migliori della manifestazione».

A proposito di grandissimi: fa bene Buffon a voler continuare con il calcio?

«Conosce benissimo sé stesso, il fisico, le motivazioni e mi pare chiaro abbia ancora molta voglia di campo. Dovrà soltanto trovare l'ambiente giusto, ma è un ragazzo fantastico».

La Nazionale può vincere l'Europeo?

«In questo momento possiamo contare su un bellissimo gruppo di giovani, che hanno avuto la possibilità di giocare e fare esperienza nei rispettivi club. Conquistare il titolo non lo so, ma sicuramente vedremo impegno, determinazione e voglia di vincere».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA