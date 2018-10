Donnarumma sempre battuto

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Quindici reti fatte ma anche 10 subite in appena sette giornate di campionato (c'è ancora da recuperare la gara con il Genoa). Un numero di gol esagerato per una squadra che ha l'obiettivo di arrivare tra le prime quattro in classifica. Il Milan di Gattuso non ha mai finito una partita con la porta di Donnarumma inviolata. Brutto segno. Un pallone è entrato alle spalle di Donnarumma in ogni partita: dal Napoli alla Roma, ma anche contro Cagliari, Atalanta, Empoli, Sassuolo. Anche il Chievo ci è riuscito prima della sosta. Solo in Europa League Pepe Reina è riuscito a mantenere la porta inviolata: contro i lussemburghesi del Dudelange. Porta violata invece nella seconda in Europa League contro l'Olympiakos. Il problema va risolto...(L. Ucc.)riproduzione riservata ®