DONNARUMMA PARTE: IN ARRIVO 40 MILIONI

Luca Uccello

MILANO - La cessione di Donnarumma è inevitabile. Mino Raiola sta lavorando per il suo futuro lontano dal Milan, probabilmente dall'Italia. L'ad Gazidis ha il compito di dover rimettere a posto i conti e cedere Gigio aiuterebbe certamente la società di Via Aldo Rossi. Ma la porta del Milan è al sicuro. Lo è oggi con Gigio, lo sarebbe anche con Alessandro Plizzari. Due portieri azzurri. Il primo è cresciuto nel Milan, il secondo pure, fin dall'età di 6 anni.

Dopo due prestiti non certo fortunatissimi con Ternana (retrocessa) e ora Livorno (in fondo alla classifica di B), il 20enne portiere potrebbe tornare a Milanello. La cessione di Donnarumma potrebbe finalmente concedergli quello spazio che non è riuscito ad avere fino a oggi. Il progetto giovani di Gazidis potrebbe aiutarlo realizzare il suo sogno, soprattutto se le richieste impossibili fin qui del Napoli per Meret (oltre 40 milioni) e quelle dell'Udinese per Musso (20 milioni e un derby di mercato con l'Inter) continueranno a essere queste. Le due esperienze nel campionato cadetto non sono certamente rassicuranti ma il valore di Alex non si può discutere come dimostrato al Mondiale con l'Italia Under 20. Confermato anche a settembre con l'esordio con la maglia dell'Under 21.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA