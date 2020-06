DONNARUMMA NG

Un solo tiro, su rigore e un gol preso.

CONTI 6

Spinge ma senza mai esagerare. Un occhio davanti, due dietro.

KJAER 6

Maledizione continua. Prima Duarte, poi Musacchio e ora lui ko (40' pt Gabbia 5: causa un rigore e si prende poi un giallo).

ROMAGNOLI 7

Le prende tutte, ma proprio tutte.

THEO HERNANDEZ 6

Una freccia che Pioli non può mai fare a meno.

KESSIE 6

Va al trotto. Ma contro il Lecce basta e avanza (41' st Biglia ng).

BENNACER 5,5

Passaggi sempre in orizzontale e un errore che lancia in porta Lapadula

BONAVENTURA 6,5

Gazidis lo fa scappare a zero. Lui continua a dimostrare che il rinnovo lo meriterebbe(41' st Paquetà ng).

CALHANOGLU 6,5

Avesse continuità varrebbe 50-60 milioni.

CASTILLEJO 7

Un gol per l'Europa rossonera (22' st Saelemaekers 5,5: un po' così).

REBIC 7

Non sbaglia un colpo: segna la rete che chiude la partita (22 st Rafael Leao 6: entra e fa gol).

PIOLI 7

Arriva sul campo la risposta di un allenatore messo all'angolo forse troppo presto.

