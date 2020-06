DONNARUMMA NG

Un'altra domenica da spettatore non pagante. Qualche uscita alta, mai una parata. Meglio così.

CONTI 6

Resta il principale problema dei quattro là dietro. Non spinge mai e dietro fa venire qualche brivido. Anche ora, a 32 gradi all'ombra.

KJAER 6,5

E' il migliore dei quattro. Dal suo piede lanci lunghi a cercare continui inserimenti che non sempre arrivano. Bisogna riscattarlo. Il prezzo c'è, il giocatore anche.

ROMAGNOLI 6,5

Ancora in campo, ancora uno dei migliori dei suoi. Bravo Alessio.

THEO HERNANDEZ 7

Si procura due rigori. Uno non lo vede nemmeno il Var, l'altro lo fischia direttamente Giacomelli.

KESSIE 6

Non corre, non combatte come sempre. Ma lì in mezzo è comunque un muro, uno difficile da superare.

BENNACER 5,5

Distrugge ma non costruisce, non imposta, non attacca. Se fosse vera l'offerta del Psg non bisognerebbe pensarci e nemmeno perdere tempo. Venderlo.

CASTILLEJO 5

Se ci fosse stato il grande pubblico di San Siro sarebbe uscito tra i fischi. Nuova prova insufficiente. (9' st Saelemaekers 6: il ragazzino è vivo, vuole giocarsi la conferma con il Milan. Potrebbe anche farcela)

BONAVENTURA 5

Pretende quattro milioni di euro per rinnovare. Uno e mezzo potrebbero bastare e avanzare per quello che anche con la Roma si è mangiato davanti alla porta! (9' st Paquetà 6: ritmi lenti, clima caldo e il silenzio di San Siro: palcoscenico ideale per Lucas)

CALHANOGLU 6

Ha due grandissime occasioni per buttarla dentro, cambiare ancora la sua carriera al Milan e la classifica rossonera. Le sbaglia entrambe. Premio di consolazione dagli undici metri con tanto di furto' dal dischetto a Kessie.

REBIC 6,5

La risolve ancora lui. Un altro gol, e siamo a 8, che continua a regale punti e ambizioni europee al Milan di Pioli (32' st Rafael Leao 5: si conferma poco utile alla causa rossonera)

PIOLI 7

Altra vittoria fondamentale contro una squadra che lotta(va) per la Champions. Ma Gazidis è sicuro di volerlo mandare via?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 05:01

