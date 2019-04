DONNARUMMA NG

Con i piedi proprio non ci siamo e si fa pure male (11' pt Reina 6: Non per colpe sua certo, ma la porta del Milan non si chiude più).

ABATE 6

Quando c'è da lottare lui c'è sempre. Ma per Gattuso, evidentemente, non basta (23' st Calabria 5: c'è chi aspettava magara Suso...).

MUSACCHIO 5

Non mangerà più un piatto di Lasagna probabilemente per mesi, almeno fino a fine campionato. Dieta forzata!

ROMAGNOLI 5

Non c'è un granché da fare là dietro e allora si spinge in avanti. Non l'avesse mai fatto...

LAXALT 5

Non fa peggio di Rodriguez e sfortunamente nemmeno meglio. Ma Strinic? Ma perché non può ancora giocare?

BIGLIA 5

Lento, senza idee e con poco ossigeno nei polmoni. Come a Genova non riesce a fare la differenza in un ruolo dove servirebbe tutt'altro. Fantasia e corsa tanto per suggerire qualche caratteristiche a Leonardo per il prossimo mercato.

BAKAYOKO 6

Gioca ancora lì, qualche metro più in là della cabina di regia causa assenza di Kessie. Meglio che a Mrassi con la Samp, molto meglio.

CALHANOGLU 5

Riesce a prendere i fischi anche da un San Siro mezzo deserto. Come Suso, Hakan sta diventando il problema di un Milan che non sa più vincere.

PAQUETA' 6,5

Idee al servizio di una squadra che tecnicamente è inferiore a lui. Recupera palloni ovunque, rincorre avversari e trova il tempo anche distribuire palloni ai due ragazzi là davanti. Peccato che per la caviglia (41' pt Castillejo 5: lasciate ogni speranza voi che lo vedete entrare...).

PIATEK 6,5

Un colpo in canna e non sbaglia. A dimostrazione che quando Cris ha la possibilità di calciare in porta difficilmente sbaglia. Peccato che poi non arrivino altre palle per lui.

CUTRONE 6,5

Lotta come un Leone, corre per due Tigri e quando serve fa anche quello che Suso non è più riuscito a fare da novembre: un assist vincente. Una pantera rossonera troppo spesso sacrificata a restare in gabbia.

GATTUSO 5

Un'altra figuraccia, altra frenata Champions. Il suo Milan è senza gioco e senz'anima. La sconfitta nel derby ha fatto terra bruciata dentro e fuori dal campo. E sabato c'è la Juve allo Stadium...

