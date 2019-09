Donnarumma: «Felice qui, giuro fedeltà al Diavolo»

Luca Uccello

MILANO - È sempre più il Milan di Gigio Donnarumma. Lo dicono i numeri, non solo l'ingaggio. A soli 20 anni d'età è pronto a giocare il derby numero otto. Tre pareggi, tre sconfitte, le ultime due per colpa sua e una sola vittoria. Quella nel suo primo derby giocato all'età di quasi 17enne ormai, quello che naturalmente ricorda di più.

Una partita che da milanista dentro sente sempre particolarmente. «Nei derby si va oltre a tutto, è una partita a sé, si prepara da sola, dà molta carica e molta emozione giocarla. È una soddisfazione unica giocare il derby, è molto, molto bello».

Lo è soprattutto vincerlo, dimostrare di essere più forte dei cugini. «Vincere il primo derby di campionato mi ha dato una grande emozione, spero di riuscirci ancora». Nonostante la giovane età Boban lo ha incoronato un leader di questo giovane Milan. «Lo ringrazio tanto - ha raccontato il numero uno a Dazn -. Io cerco sempre di dare il massimo, di dare una mano alla squadra e di spronarla, mi comporto come mi sono sempre comportato. Sono un ragazzo semplice, sono uno di quelli con più presenze e questo mi dà qualche responsabilità».

L'esultanza a Verona domenica scorsa ne è la dimostrazione: «La voglia che avevo di vincere quella partita come avevamo tutti era tantissima e lo abbiamo dimostrato in campo. È stata un'esultanza di scarico, anche con i miei compagni. Sono molto contento».

Lo è anche di come stanno andando le cose in questo inizio di stagione. Lo dice con le parole giuste, difendendo anche il lavoro di Giampaolo: «Con un nuovo allenatore è normale all'inizio un po' di difficoltà, lo stiamo seguendo bene. Abbiamo fatto due vittorie su tre, non giocando benissimo, ma vincere aiuta a vincere e piano piano mettiamo a posto anche il lato del gioco». Ma con l'Inter conta solo vincere e per riuscirci il Milan dovrà dare il massimo, non sbagliare niente. «Il sogno? Riuscire a raggiungere gli obiettivi con il Milan». Se lo augurano in tanti. Gigio vuole bene a tutti ma in particolare ad Alessio Romagnoli: «Ho un rapporto splendido con lui, siamo molto amici. È fantastico, un ragazzo eccezionale e gli voglio tanto bene. È un buon capitano e ti riesce a dare qualcosa in più». Amen.

riproduzione riservata ®

Venerdì 20 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA