DONNARUMMA 7

Salva il Milan da una figuraccia contro la Sampdoria in corsa per la salvezza

CALABRIA 5

Sbaglia tanto, come al solito. Servono rinforzi e non solo al centro a quanto pare

MUSACCHIO 5

Gabbiadini, da una parte o dall'altra passa, va via senza problemi

ROMAGNOLI 6

Tiene il muro alto, fa quello che gli altri non sanno fare. Difende un prezioso zero a zero

THEO HERNANDEZ 6

Spinge nel primo tempo, nel secondo sente il panettone e un po' di stanchezza. Per lui carbone e pochi dolci

KRUNIC 5

E' giusto da ricordare che come Bennacer arriva dall'Empoli retrocesso in serie B. Non può fare il titolare del Milan (40' st Paquetà ng)

BENNACER 5

Fare peggio dell'ultimissimo Lucas Biglia non è semplice. Ma lui ci riesce benissimo.

BONAVENTURA 5

Questa volta no. Nemmeno Jack riesce a cambiare la partita, a salvare il Milan da un'altra brutta figura (10' st Rafael Leao 6: Il suo ingresso costringe la Samp a fare qualche passo indietro. Tanto movimento ma ancora nessun tiro in porta)

CALHANOGLU 5

Male, ancora una volta. Non può sorprendersi poi se San Siro lo fischia, se qualcuno spinge per mandarlo via

PIATEK 4Pistola deposta nella sua fondina e tanti cari saluti. Sarebbe meglio che accettasse di lasciare San Siro con le sue gambe prima che qualcuno lo spedisca via (10' st Ibrahimovic 6,5: San Siro esplode per il ritorno di un guerriero che non è cambiato. Gioca per la squadra. Almeno per oggi. Ci prova di testa, prova a mettere in porta i suoi compagni. Peccato che non siano alla sua altezza)

SUSO 4

Ogni pallone che tocca ormai è un fischio

PIOLI 5

Se nemmeno l'effetto Ibra lo aiuta è la fine. Il suo Milan non riesce più a segnare, non riesce a vincere.

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA