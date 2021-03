DONNARUMMA 7

Qualche altro miracolo che salva il Milan. Gigio vale un stipendio altissimo, l'unico ad averlo capito però sembra Mino Raiola.

CALABRIA 6

Avanza poco, ma è sempre in partita.

TOMORI 7

Il suo riscatto costa caro? Al Milan conviene trovare in fretta i 28 milioni di euro e un'altra squadra per Alessio Romagnoli.

KJAER 6,5

Lui gioca sempre con la testa. E con la testa colpisce una clamorosa traversa. Sempre presente quando serve.

THEO HERNANDEZ 6,5

Viaggia di continuo in corsia di sorpasso senza mai guardare lo specchietto retrovisore.

TONALI 6

Partecipa attivamente alla battaglia in mezzo al campo. Non tira mai indietro la gamba, non teme il confronto fisico. Il ragazzo è coraggioso. Prima o poi riuscirà anche a guidare le manovre del Milan (37' Meite ng).

KESSIE 6,5

Butta dentro il settimo rigore sugli otto calciati in campionato. Cecchino perfetto.

SAELEMAEKERS 6,5

Fa meglio, decisamente meglio rispetto alla gara con la Stella Rossa. Per esempio regala l'assist vincente a Rebic (37' st Castillejo ng).

CALHANOGLU 5

Un tempo anonimo. L'ennesimo da quando si parla del suo rinnovo (1' st Brahim Diaz 5: è come se non fosse mai entrato in campo).

REBIC 7

Alla quarta bomba sparata in porta buca le mani di Pau Lopez. Gol vittoria. Poi si fa male anche lui. Speriamo nulla di grave (21' st Krunic 6: cerca un gol impossibile che alza il voto di Pau).

IBRAHIMOVIC 6

Vuole cantarle alla Roma ma alla fine stona. Borsa del ghiaccio sull'adduttore sinistro. La sua presenza a Sanremo non è in dubbio, quella con l'Udinese sì (11' st Rafael Leao 5: una ciabattata nelle mani di Pau Lopez).

PIOLI 6,5

Il Milan c'è ancora, è sempre secondo. Prestazione vera, intensa, di carattere e anche di qualità. Peccato per gli infortuni. Perdere Calhanoglu, Rebic e Ibra non è bello, soprattutto se giochi già mercoledì prossimo.

