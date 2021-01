DONNARUMMA 7

Due grandi interventi, bene per lui e per il Milan. Non certo per Di Francesco che rischia di fare la fine di Giampaolo.

CALABRIA 7

Da lontano ci prova sempre. Prima impegna Cragno, poi Davide colpisce il suo secondo palo consecutivo, il 14° del Milan. Che sfortuna.

KJAER 5

Due errori non da lui. Due errori che non cambiano il risultato ma solo il suo voto. Un tempo e poi sotto la doccia per un problema di lomboscialtagia (1' st Kalulu 6: ormai è una certezza).

ROMAGNOLI 6

Era diffidato, si fa ammonire. Un giallo inutile. Niente Atalanta per il capitano rossonero.

DALOT 5,5

Quando deve difendere corre sempre qualche rischio.

TONALI 5,5

Non riesce ancora a illuminare il Milan (27' st Meité ng: entra di prepotenza, quella che non può avere Sandro).

KESSIE 6,5

Non è più lui il rigorista, ma non perde il comando delle operazioni in mezzo al campo.

CASTILLEJO 6,5

Festeggia il compleanno con una maglia da titolare e resta in campo fino al 90'.

BRAHIM DIAZ 6

Prova sufficiente per il vice-Calhanoglu (37' Conti ng)

HAUGE 5

Gioca per Zlatan e non sbaglia ma non raggiunge la sufficienza (21' st Saelemaekers 4: la prima dell'anno 2021. Peccato che in campo ci rimanga solo 8' per due gialli davvero stupidi. Anche per lui niente Atalanta).

IBRAHIMOVIC 8

Torna titolare dopo 57 giorni, si guadagna un rigore e lo calcia in porta. Poi segna un'altra rete. Aveva lasciato il Milan con una doppietta, ritorna con altri due gol. Determinante.

PIOLI 8

Il Milan ha risposto all'Inter. Pioli a Conte. Lo scudetto della Juve? Si gioca a Milano. Non ci sono più dubbi. Emergenza o no ormai Pioli ha costruito una macchina da guerra.



Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA