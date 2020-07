DONNARUMMA 7,5

Un altro rigore respinto (secondo consecutivo) altra medaglia sul petto in attesa di sedersi al tavolo delle trattative per dire di sì al suo Milan.

CALABRIA 6

Contro il migliore della Sampdoria fatica un pò all'inizio. Poi prende le misure e guadagna metri. Prova anche il tiro, naturalmente respinto (17' st Castillejo 6: altri minuti importanti per recuperare un giocatore che a Pioli piace tantissimo).

KJAER 6,5

È il leader della difesa, il giocatore da cui parte l'azione. Da cui è cominciata la rincorsa al quinto posto del Milan.

GABBIA 7

Vita facile con nonno Quagliarella, tanto da permettersi pure di andare al tiro, quasi esultare.

THEO HERNANDEZ 6,5

Davanti è immarcabile, imprendibile, una freccia infuocata. Dietro però siamo alle solite

BENNACER 6

Gioca con il righello. Misura i passaggi. Ne sbaglia pochi, forse nessuno ma sono tutti semplici, mai nessuna grande giocata. Però, per il miglior giocatore della Coppa d'Africa è lecitissimo aspettarsi di più.

KESSIE 6,5

Più ordinato, più presente della linea due creata da sua altezza Stefano Pioli (34' st Biglia ng).

SAELEMAEKERS 6

Il ragazzo è bravo, Pioli ci crede e per questo non lo lascia un attimo tranquillo. Un richiamo dietro l'altro, senza tregua. Ha la grande occasione, ma la spreca.

CALHANOGLU 7,5

Il profumo di rinnovo l'ha cambiato. Gioca con continuità, con classe, non più con quella fastidiosa sufficienza e poi segna sempre (17' st Bonaventura 6: quando Pioli chiama lui c'è, ssempre. Ora lo chiamerà anche Gazidis? Diplomazia al lavoro).

REBIC 7

La pennellata di Ante è da vero artista. Poi prova a fare l'attaccante ma non trova mai la porta. Si fa ammonire, era diffidato. Pioli lo toglie perché lo vede nervoso. Meglio non finire in dieci (1' st Rafael Leao 6: segna un altro gol inutile).

IBRAHIMOVIC 8

Devastante. Due gol, l'assist: fa tutto lui. Presenza fissa, decisiva di oggi e del domani rossonero. Solo un pazzo può pensare di rinunciarci, di fare a meno di lui anche la prossima stagione. Esce stanco ma felice. Nessuna protesta contro l'amico Pioli (34' st Pauqetà 6: si vede che ha voglia di fare, di sfondare. Peccato non ci sia ancora riuscito).

PIOLI 7

La media punti è impressionante, da paura. Quasi da scudetto. Adesso bisogna lavorare per la prossima stagione, per crescere, per costruire una squadra già forte, che va solo ritoccata, senza sbagliare, senza esagerare.

Thursday 30 July 2020

