DONNARUMMA 6

Una delle tante partite senza mai dover intervenire, nemmeno per sbaglio.

CALABRIA 6,5

E pensare che era finito sul mercato. Se continua così Conti non rientra più, nemmeno in amichevole. Finisce zoppicando ma al suo posto, senza mai alzare bandiera bianca.

KJAER 6,5

Il Crotone in attacco non fa proprio paura, lui si: colpisce una traversa di testa.

GABBIA 6,5

Per fortuna una partita tranquilla. Grazie anche alla sua continua attenzione.

THEO HERNANDEZ 6,5

Stop and go di continuo. Non una ma almeno una decina di volte. E' inarrestabile sulla fascia sinistra. Che piacere vederlo.

TONALI 6

Dà quelle verticalizzazioni che sono sempre mancate. Ora il Milan ha il suo regista (18' st Bennacer 5: Pioli vuole altro da lui e glielo dice urlando in faccia più di una volta. La panchina è stato un brutto colpo).

KESSIE 6,5

Si conferma un rigorista eccezionale oltre a tutto il resto.

BRAHIM DIAZ 7

Piccolo, grande campione. Applausi a lui e a Paolo Maldini. E' in prestito, bisognerà prenderlo e in fretta prima che sia troppo tardi (37' st Rafael Leao 6: sprazzi da Alberto Tomba).

CALHANOGLU 6

Primo tempo da applausi. Poi arriva un po' di stanchezza. Giusto il cambio, giusto applaudirlo ancora (37' st Krunic 6: lui ci prova, Cordez la devia sulla traversa).

SAELEMAEKERS6

Ancora titolare, ancora una partita positiva. Manca poco per fare il salto di qualità (18' st Castillejo 5: Una mezzora da fantasma).

REBIC 6,5

Fa una cosa da grande campione, come farebbe solo Zlatan Ibrahimovic nel Milan di oggi. Poi si fa malissimo al braccio. Fa tutto da solo (12' st Colombo 6: Il Milan non attacca più, ma lui sa crearsi l'occasione giusta anche nel deserto di Crotone).

PIOLI 6,5

Ne vince un'altra. Ancora una volta senza Zlatan. Fin qui non c'è dipendenza. Fin qui il Milan ha dimostrato di essere cresciuto, di poter camminare con le proprie gambe.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 05:01

