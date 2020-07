DONNARUMMA 6

Si sdraia sul prato di San Siro in ritardo sulla conclusione di Kurtic. Poi però mette la cerniera sulla porta.

CONTI 5,5

Esce dopo un tempo senza grandi affondi. Ormai ci siamo abituati (1' st Calabria 6: ordinato contro un Parma che non c'è più).

KJAER 7

Il riscatto lo esalta. Cerca di festeggiarlo con un gol che fa invece il suo capitano.

ROMAGNOLI 6,5

Sbaglia su Kurtic ma si rifà subito dopo, di testa, mettendo dentro il pallone della rimonta. Quando serve il capitano tira fuori i muscoli

THEO HERNANDEZ 6

Quando decide di affondare con il suo sinistro è sempre un pericolo (36' Laxalt ng).

BIGLIA 6

Torna per fare un po' di regia e se serve dare una mano anche dietro. Poi esce senza più nessuna energia (11' st Bennacer 6: una mezz'ora da enigmista).

KESSIE 6,5

Cambia compagno di banco non le sue prestazioni. Solito sacrificio e polmoni, tanta corsa e una rete da applausi, un missile imprendibile anche per Superman.

RAFAEL LEAO 5

Partita anonima. Sempre meglio quando subentra e non quando parte dall'inizio. Questione di testa, quella che un ragazzo della sua età non può avere sempre al massimo (16' st Rebic 6: si muove di più, fa quello che Rafael non fa. Una garanzia, un attaccante che aveva bisogno di prendere una boccata d'ossigeno).

BONAVENTURA 6,5

Altri 90' da grande. Dispiace pensare che la prossima stagione non giocherà più col Milan.

CALHANOGLU 7

Mette la firma finale su una vittoria fondamentale per il Milan. Una firma di grande qualità, quella che Pioli gli ha sempre riconosciuto (36' st Krunic ng).

IBRAHIMOVIC 5,5

Si danna ma ma non riesce a essere il solito Leone. Condizione fisica e futuro lontano dal Milan lo stanno condizionando più del previsto.

PIOLI 6,5

Altri tre punti per una rincorsa all'Europa. Cresce il partito del perché mandarlo via? Ma lui sembra aver già scelto il Watford e la Premier.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 05:01

