DONNARUMMA 6Qualche fischio a inizio e fine contesa a San Siro: un amore al capolinea.CALABRIA 6Quando mette la freccia è imprendibile.BONUCCI 5,5L'ultima stagionale non è granché. Ma da contratto ha altri tre anni ancora per dimostrare di valere quanto è stato pagato.ROMAGNOLI 6,5Si conferma il comandante della difesa del Milan di oggi e probabilmente in quella di domani.RODRIGUEZ 5Sbaglia la diagonale, il perimetro di campo per chiudere Simeone.BONAVENTURA 7Elegante come un duca di Sussex partecipa in prima persona alla Royal vittoria del suo amato Milan (40' st Torrasi ng).LOCATELLI 5Né carne, né pesce: solo un brodino caldo.KESSIE 5Potrebbe segnare una, due, anzi tre volte ma non fa proprio per lui.CALHANOGLU 7,5Sportiello gli regala la sua prima grande gioia su calcio di punizione. Poi assist e giocate prelibate.CUTRONE 7,5Fa il bel addormentato nel prato di San Siro fino a quando Calhanoglu non rompe l'incantesimo, assist al bacio, colpo di testa vincente e Milan in Europa senza passare dai preliminari. Poi il bis nella ripresa (25' st André Silva 5: uno dei pochi a non aver segnato).KALINIC 6Segna, esulta come se avesse fatto gol in finale di Champions. Ma la sua annata è fallimentare (33' st Antonelli ng).GATTUSO 6Conquista il sesto posto, come un anno fa Montella. Però l'obiettivo era la Champions. Rino non ha colpe: ha portato a casa 44 punti in poco più di cinque mesi, dopo i disastri dall'Aeroplanino.