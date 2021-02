DONNARUMMA 6

Qualche assembramento nella sua area, poi si gode il pomeriggio da semplice spettatore.

CALABRIA 6,5

Ormai è una garanzia. Una continua conferma a cui Stefano Pioli non può più rinunciare. Ammonito, salterà lo Spezia. Ci si rivede al derby.

TOMORI 7

Che grinta, che giocatore. Uno così mancava davvero a questo Milan.

ROMAGNOLI 6

Il Crotone fa quello che può. Partita giocata in modalità risparmio energetico.

THEO HERNANDEZ 7

Per il Crotone è un supereroe, è come Flash. Velocissimo e imprendibile per tutti.

MEITE 6

Non è Bennacer e nemmeno Tonali. Per fortuna è meglio di Krunic.

KESSIE 6,5

Quando c'è da lottare lui c'è sempre. In mezzo al campo comanda lui (42' st Krunic ng).

SAELEMAEKERS 5

L'unico vero insufficiente di questo Milan bello contro il piccolo Crotone (1' st Castillejo 6,5: un ingresso che fa splendere il sole).

RAFAEL LEAO 6,5

Sempre al centro dell'azione. Realizza un assist ma prima di uscire si mangia un gol, altro che miracolo di Cordaz (17' st Calhanoglu 6: Hakan torna e fa due assist per Rebic. Quanto è mancato a questo Milan).

REBIC 7

Due reti di potenza. Una di testa l'altra con il destro. Sta crescendo, sta tornando (32' st Hauge 5: fa poco e niente. L'impressione è che l'esclusione dalla lista Uefa abbia inciso un po' sull'umore del ragazzo).

IBRAHIMOVIC 8

Raggiunge quota 500 gol, poi fa anche la rete numero 501. Segna un'altra doppietta. Due reti che valgono un nuovo primato e non solo suo. Eterno (32' st Mandzukic 6: di testa sfiora il primo gol con la maglia del Milan. Valida alternativa a Zlatan).

PIOLI 7

Voleva vincere e ci è riuscito. Voleva il primo posto e se l'è ripreso. Se serviva un altro segnale al campionato il suo Milan ha risposto presentissimo. E con questo Ibra è davvero tutto possibile, scudetto compreso. Il derby dirà se è stato un sogno o se vincere il campionato è realtà.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA