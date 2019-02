DONNARUMMA 6

Prima Patric e poi un doppio Immobile gli fanno venire i brividi. Ma Gigio paratoni nei primi 45' non ne deve fare. Un paio di tuffi nella ripresa: normale amministrazione.

CALABRIA 6

Spinge nulla ed è spesso in affanno dalle sue parti quando sfreccia Correa. Decisamente meglio nella ripresa, con un paio di incursioni e recuperi al limite dei 16 metri.

MUSACCHIO 6

Non è una scampagnata la semifinale dell'Olimpico con la Lazio pure per lui.

ROMAGNOLI 6,5

Becca il giallo per bloccare la possibile fuga di Immobile. Lavoro extra per il capitano. Che ci mette esperienza e classe in un paio di situazioni.

LAXALT 5,5

In avvio qualche sgroppata, poi è costretto a rinculare a protezione della retroguardia in tantino in affanno. Le cose non migliorano nemmeno nei secondi 45'.

KESSIE 6

Finisce ko per la ginopcchiata di Parolo: la sua sfida dura nemmeno mezzora (29' Calhanoglu 5,5: continuiamo a non capire perché Ringhio continua a dargli fiducia. Boh).

BAKAYOKO 6

Meno brillante del solito, ma regge l'urto dell'onda biancoceleste. I suoi tentacoli in alcuni frangenti sono preziosi nello spezzare il gioco avversario.

PAQUETA' 6,5

Decisamente il migliore, quello più in palla del Diavolo all'Olimpico. Prezioso soprattutto in copertura. Non sbaglia praticamente nulla (41' st Biglia ng).

SUSO 4,5

Impercettibile la sua presenza nel primo tempo. Completamente estraneo nelle giocate. Direttamente dalla trasmissione: chi l'ha visto. Finché Ringhio decide di toglierlo dalla scena (28' st Castillejo 6: meglio, ma ci vuole davvero poco).

PIATEK 5,5

Stavolta niente bum bum per il pistolero del Milan. Notte magrissima, caro bomber. Acerbi lo mette a cuccia.

BORINI 6

Per lui è un derby, da ex romanista. Corre e fatica per guadagnarsi la pagnotta. Sempre diligente.

GATTUSO 6

Aveva ragione alla vigilia: determinazione e grinta. Perfino incazzato per i troppi errori commessi dai suoi nella ripresa.

marco.zorzo@leggo.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA