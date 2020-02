DONNARUMMA 6

Novanta minuti utili per la pensione.

CALABRIA 5

Non sbaglia niente fino al novantesimo, a quel salto con le braccia larghe che procura un rigore che rovina tutto, complica e non poco l'arrivo alla finale di Roma.

KJAER 6

Il tridente pesante non lo spaventano mai.

ROMAGNOLI 6

Prima si prende Dybala, poi Cristiano Ronaldo alla fine anche Higuain. Non cade mai.

THEO HERNANDEZ 5

Corre come un matto. Quella di ritorno non la giocherà. Prende un giallo, poi il rosso.

CASTILLEJO 5,5

Con Alex Sandro le dà, le prende, e le restituisce ancora. Ma anche lui a Torino non ci sarà. Uno stupido cartellino lo ferma sul più bello, a un passo dalla finale (35' st Saelemaekers ng).

BENNACER 6

Righello alla mano non mai un passaggio in profondità, cerca sempre il compagno vicino, quello per non sbagliare.

KESSIE 6,5

Lotta e combatte senza mai arrendersi. Lì in mezzo non si scherza. Si danno e si prendono. Lui c'è sempre.

CALHANOGLU 6

Una partita di sacrificio, di corsa all'indietro, senza quasi mai puntare la porta. Sacrificio ripagato con il ritorno alla vittoria (41' st Paquetà ng).

REBIC 6,5

Alla terza grande occasione la butta dentro. Ma quanta fatica (29' st Laxalt ng).

IBRAHIMOVIC 5,5

Niente gita allo Stadium. Per Ibra la Coppa Italia finisce qui. Per Zlatan l'appuntamento è a Roma, Juventus permettendo

PIOLI 6

La finale di Coppa Italia resta a novanta minuti di distanza. Peccato per quel braccio largo, peccato che a Torino mancheranno Theo, Castillejo e pure Ibra. Sarà dura, durissima ma tutto è possibile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

