DONNARUMMA 6

Non riesce a chiudere senza prendere un gol. Zero colpe, sia chiaro.

DALOT 5

Sbaglia tutto, anche le cose più semplici. Fa sembrare Laxalt un grandissimo rimpianto di mercato. Per lui un 5 che vale 4.

KJAER 6

Sul gol non riesce ad arrivare in tempo. Ma l'uomo è di Tonali, non suo. Diamo a Cesare quel che è di Cesare

ROMAGNOLI 7

I muscoli del capitano si vedono tutti. Elegante e onnipresente.

THEO HERNANDEZ 5,5

Fatica a spingersi in avanti. E quando ci riesce fa poco.

TONALI 4,5

Fa rimpiangere Bennacer. Colpe sulla rete del Celtic. Meglio non aggiungere altro.

KESSIE 6

Fondamentale. Impossibile non averlo in campo. Fa ombra a Sandro come quando c'è Ismael. E' lui l'ingranaggio che non può mai mancare nel motorino rossonero. Pioli lo toglie per non ingolfarlo (21' st Bennacer 6: Più vivo di Sandro, più dentro i meccanismi rossoneri)

CASTILLEJO 6,5

Dal suo piede parte la vittoria del Milan, l'ennesima in Europa League, la prima della fase a gironi. Tre punti d'oro con il suo cross al bacio (34' st Saelemaekers 6: si fa sentire).

BRAHIM DIAZ 7

Segna ancora, lo fa quando si accentra, gioca per un solo minuto da Calhanoglu. E siamo a due reti (34' Hauge 6,5: primo gol di potenza nel Milan).

KRUNIC 7

Non è Calhanoglu e non ha la pretesa di farlo. Costruisce e non distrugge. Dà anche una mano dietro e una testata vincente là davanti

IBRAHIMOVIC 6,5

Solita presenza, solita leadership ma Ajer è davvero molto bravo. Sarebbe stato meglio averlo in rossonero che contro Zlatan (21' st Rafael Leao 5: Nuovo passetto indietro).

PIOLI 7

Forse troppi cambi, forse poteva cambiare maggiormente in corsa. Ma vince ancora. Vince sempre. E quindi ha ragione lui e poco importa se bisogna soffrire. Bravo Stefano, avanti così.(Luca Uccello)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 05:01

