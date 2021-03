DONNARUMMA 6

Nessun intervento decisivo. L'unico lo fa Krunic al suo posto. Meglio così

CALABRIA 6

Chiude su Lasagna quando Tomori se lo perde, ed è presente in avanti. Altra conferma importante.

TOMORI 5,5

Prova ad aiutare un irriconoscibile Verona. Nei primi 45' pesa l'errore sul retropassaggio verso Donnarumma. Ma non solo: perde anche il suo diretto avversario e di testa Zaccagni quasi lo frega. Quasi, per sua fortuna.

ROMAGNOLI 6,5

C'è sempre, questa volta anche sull'errore di Tomori. Il capitano chiude davvero tutto.

DALOT 6,5

Segna una rete da applausi. Ma il riscatto dal Manchester United resta lontano, molto lontano.

KESSIE 7

È ovunque. Dietro, in mezzo e anche davanti. Bravo Frank!

MEITE 6,5

Si sdoppia come il compagno e copre tutto il campo con tanta corsa, tanta voglia di non sbagliare niente.

SAELEMAEKERS 6,5

Si adegua a un ruolo non suo. Dal suo piede, da una sua giocata nasce la rete di Dalot. Poi ci prova pure. Insomma non male come adeguato.

KRUNIC 7

La sua media gol su calcio da fermo è decisamente migliore di quella di un certo Calhanoglu. Si permette anche di salvare sulla linea un gol praticamente fatto nel finale.

CASTILLEJO 6

Partita positiva: ricca di iniziative mischiate al solito grande sacrificio a tutto campo. Esce senza più aria nei polmoni (33' st Hauge 5: fuori dalla lista Uefa e poco spazio in campionato. Quante è dura la vita al Milan per lui).

RAFAEL LEAO 5

Sempre peggio. Ora sbaglia anche gol già fatti. Un disastro all'ennesima potenza.

PIOLI 7

La Juventus s'avvicina, la Roma anche ma il suo Milan in emergenza non molla niente e aspetta un regalo dall'Atalanta di Gasperini. Per lo scudetto la squadra di Pioli non si ritira ancora dalla corsa. Tutto può restare aperto. Stasera la verità. Vedremo.

(Luca Uccello)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA