DONNARUMMA 6

Due pali lo salvano da una tremenda domenica.

CALABRIA 5

Dietro deve rincorrere Lazovic e chiunque passi dalle sue parti. Prova qualche conclusione più da Superbowl (32' Saelemaekers 5: debutto con giallo e niente di più).

MUSACCHIO 5

Quando non c'era si stava meglio

ROMAGNOLI 6,5

Il capitano ancora una volta è il migliore di una difesa che prende acqua da tutte le parti.

THEO HERNANDEZ 4,5

Il problema non cambia, si aggrava. Un gigante davanti, un pulcino bagnato se deve difendere. Al di là della rete del Verona tanti e continui errori.

CASTILLEJO 6,5

Continua a fare quello che non ha mai fatto con continuità da quando è arrivato a Milano. Effetto Pioli o Ibra? L'importante è che funzioni (47' st Maldini: ng in campo dopo 35 anni da papà Paolo).

KESSIE 6

Ha ritrovato il coltello e la voglia di lottare. Stringe i denti e corre per due, forse per tre. Ma non basta

BONAVENTURA 5

Prova a prendere per mano la squadra. La sua presa non è ancora forte per trascinarla per novanta minuti (19' st Paquetà 5: San Siro lo applaude, prova ad aiutarlo, non vuole perderlo. Alla fine però, come sempre, per lui ci sono solo fischi).

CALHANOGLU 6

È la sua settimana, quella che si chiude con tre reti, quella in cui quando tira segna sempre.

REBIC 4,5

Tanto casino per niente. Pure lui senza Ibra non riesce a dare di più, essere decisivo come lo è stato ultimamente per la classifica del Milan.

RAFAEL LEAO 4

Una vera partitaccia senz'anima e nemmeno palle. La peggiore con la maglia del Milan. Gli manca zio Zlatan, gli mancano i suoi preziosi consigli.

PIOLI 5

Ibra-dipendenza confermata. Il Milan senza di lui non sa vincere. Ma la cosa che deve preoccupare i tifosi è la panchina. Pioli non ha scelte di qualità ma solo bravi, promettenti ragazzi. Basteranno?

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

