DONNARUMMA 6

Dopo un primo tempo da semi disoccupato è attento su una conclusione ravvicinata di Seville. Pessima uscita nel finale, senza conseguenze.

DI LORENZO 6,5

Fa un grande primo tempo, costantemente cercato dai compagni. In apertura impegna Peacock-Farrell con un tiro cross. Corre come un dannato ed inevitabilmente cala nella ripresa

BONUCCI 5,5

A lui si chiede non solo di contenere, ma anche di imbeccare i compagni con le proprie illuminazioni. Questo non riesce, per gli spazi intasati dai nordirlandesi. Salva nel finale sulla linea il gol dell'1-0.

ACERBI 5,5

Gli attaccanti di casa non creano preoccupazioni. Commette però qualche errore in fase di impostazione.

EMERSON 5

Poco brillante, si limita spesso al compitino. La catena di sinistra con Chiesa non funziona (35' st Scamacca ng).

TONALI 5

Si fa ammonire ingenuamente dopo 9' e per il resto del primo tempo si fa vedere poco. Il milanista falisce la sua occasione dal primo minuto (1' st Cristante 5,5: in mezzo trova le stesse difficoltà dei compagni di reparto).

JORGINHO 5

Lasciamo perdere i due rigori sbagliati nelle due partite con la Svizzera. A Belfast manca proprio la luce, non ci sono le verticalizzazioni necessarie (23' st Locatelli ng).

BARELLA 5,5

L'incursore nerazzurro non riesce a fare la differenza. Come i suoi compagni è impreciso nell'ultimo passaggio (19' st Belotti 5,5: un colpo di testa debole e poco di più).

BERARDI 5,5

In casa azzurra è l'ultimo ad arrendersi partendo da destra, ma di occasioni davvero pericolose neppure l'ombra.

INSIGNE 6

Mancini lo chiama a un lavoro non suo, fare l'attaccante centrale in mezzo ai lungagnoni nordirlandesi. Niente di eccezionale, ma sono suoi i tentativi principali dell'Italia (23' st Bernardeschi ng).

CHIESA 5,5

Schierato larghissimo a sinistra, trova pochi spazi per scatenare il proprio uno contro uno.

MANCINI 5,5

Il tridente leggero non funziona, ma neppure i cambi nella ripresa. Il centrocampo non riesce a dare palle giocabili agli avanti.

