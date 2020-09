DONNARUMMA 6,5

Una sola parata complicata, ma decisiva, su Van De Beek. Riflesso gigantesco.

D'AMBROSIO 6,5

Gara in crescendo, sino ad una chiusura provvidenziale nel finale su Depay.

BONUCCI 6

Gli attaccanti avversari guizzano. Li contiene con l'esperienza.

CHIELLINI 6,5

Torna in azzurro dopo oltre un anno e fa a sportellate con tutti. Granitico.

SPINAZZOLA 7

Le sue continue discese sulla corsia mancina fanno molto, molto male agli olandesi.

BARELLA 7

Segna di testa alla Lukaku con un inserimento dei suoi. Lotta sino all'ultimo istante

JORGINHO 6,5

Applausi al tempismo e alle geometrie dell'ex napoletano. È sempre dove serve.

LOCATELLI 7

Debutto in Nazionale maggiore con personalità, in impostazione e in copertura (36' st Cristante ng).

ZANIOLO 6

Manca non di molto il supergol in rovesciata, prima di farsi male (42' st Kean 5,5: si divora il 2-0).

IMMOBILE 7

L'oro della scarpa può essere anche nell'assist per Barella e nella grandissima generosità. Uomo squadra.

INSIGNE 6,5

Spina nel fianco a sinistra, gli manca solo il gol. Nel finale gestisce la stanchezza (45' st Chiesa ng).

MANCINI 7

Bella Italia trasformata nel giro di soli tre giorni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA