DONNARUMMA 6,5

Una paratona e Champions a un passo. Ora manca solo la firma sul rinnovo. Arriverà? Vedremo.

CALABRIA 6

Fa il suo senza strafare né davanti (gol annullato in fuorigioco) e nemmeno dietro.

KJAER 6,5

Guida la difesa ormai a occhi chiusi.

TOMORI 6

Con Zaza e Bonazzoli non c'è da preoccuparsi più di tanto.

THEO HERNANDEZ 7,5

È un attaccante aggiunto per quantità, qualità e numero di gol. E siamo a sette: prima con un missile imprendibile poi con un tocco sotto da gran campione (24' st Dalot 6: ultimi sprazzi in rossonero prima di tornare a Manchester).

KESSIE 7

Questa volta dal dischetto non sbaglia. Il presidente raggiunge quota 11 gol.

BENNACER 5

Solita regia senza nomination da premio Oscar. Lento, macchinoso e senza luce. Esce dolorante tra un tempo e l'altro (1' st Meite 6: cammina sulle macerie del suo Toro).

CASTILLEJO 6,5

Un palo e un rigore procuratore. Non gli si può chiedere onestamente di più al rientro.

BRAHIM DIAZ 7,5

Torino è diventata la sua città perfetta: gol con la Juventus, assist vincente e altro gol con il Torino. Sempre più decisivo. (17' st Krunic 6: partecipa alla festa del gol rossonero).

CALHANOGLU 6

Bello da vedere davanti, pericolosissimo dietro. Per fortuna in porta per il Milan c'è Gigio! (24' st Rafal Leao 6: assist al bacio per l'amico Ante).

REBIC 7,5

Da prima punta non funziona. Quando si sposta a sinistra fa paura, diventa imprevedibile e imprendibile. L'assist per Theo lo dimostra, la tripletta anche. E' la conferma che bisogna andare sul mercato e cercare un vice Ibra (35' st Mandzukic ng).

PIOLI 7

Manca pochissimo al traguardo e il suo Milan è una macchina da guerra perfetta, che non si ferma davanti a niente e a nessuno. Se non avesse perso qualche punto in classifica qua e là sarebbe già in viaggio per la Grande Europa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 05:01

