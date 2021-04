DONNARUMMA 6,5

Un brivido in uscita con pallone giocata maldestramente. Si riscatta con la parata su Eliosius che salva l'Italia dalla beffa.

TOLOI 6,5

All'esordio assoluto con la casacca azzurra ci mette il giusto piglio. Attento nelle marcature preventive e puntuale negli anticipi.

MANCINI 6

I lituani non hanno grandi velleità offensive. Bravo a non regalare nessuna occasione ai modesti avversari. Diligente.

BASTONI 5,5

Un paio di sbavature che rischiano di costare carissimo. Un po' troppa sufficienza nel giocare il pallone. Imperfetto (44' st Acerbi ng).

EMERSON 5,5

Si propone ma salta pochissime volte il diretto avversario. Nei cross è poco preciso. Può e deve fare meglio. A corrente alternata (11' st Spinazzola 6,5: ci mette energia e imprevedibilità).

PESSINA 6

L'impegno non è in discussione. Lotta su ogni pallone. Gli manca un pizzico di lucidità (17' st Barella 6: porta sostanza a centrocampo).

LOCATELLI 6,5

Nel primo tempo è eccessivamente contratto. Ripresa di personalità, va vicino anche al secondo gol in Nazionale.

PELLEGRINI 5

Stranamente falloso e decisamente impreciso. Chiamato a guidare l'inedito centrocampo, non riesce a fare la differenza. Confuso (1' st Sensi 7: entra e sblocca la partita. Gol fondamentale, faro del gioco azzurro).

BERNARDESCHI 6

Tenta di creare superiorità numerica ma sbatte spesso contro il muro lituano. Meglio nella ripresa.

IMMOBILE 6

Gli manca il centesimo per fare l'euro. Diverse occasioni, anche colossali, per timbrare il cartellino ma spara a salve fino al rigore trasformato nel recupero.

EL SHAARAWY 5

Ha la migliore occasione della prima frazione ma liscia, clamorosamente, la palla. Un errore che condiziona la sua prestazione (1' st Chiesa 6,5: tutto un altro passo rispetto al Faraone).

MANCINI 6,5

Mastica amaro nel primo tempo. Indovina i cambi giusti che valgono la terza vittoria nel girone e il 25° risultato utile consecutivo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 05:02

