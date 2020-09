DONNARUMMA 6,5

Prende due gol ma senza colpe. Poi ci mette la sua grande mano e salva tutto.

CALABRIA 6

Continua a spingere come un dannato. Sul primo gol però non c'è.

KJAER 5,5

Non sta benissimo ma stringe i denti. Non è una partita facile e se ne accorge presto.

GABBIA 4,5

Sul gol mantiene il distanziamento di un metro e mezzo. Come per il resto dei novanta minuti.

THEO HERNANDEZ 6

Spinge fortissimo come sempre. Sfiora anche la rete.

KESSIE 5,5

Saltato come un birillo. Poi mette il coltello tra i denti e combatte come sa, come deve.

BENNACER 5

Un altro birillo in mezzo al campo (35' st Tonali 5: decisamente indietro di condizione).

CASTILLEJO 6,5

Non è bello, nemmeno bellissimo da vedere, ma c'è sempre quando serve (20' st Krunic 5: Nei tre in avanti non ci può proprio stare. Esperimento fallito).

CALHANOGLU 8

E' ufficialmente il vice Ibra. Si carica il Milan sulle spalle e segna due reti meravigliose.

SAELEMAEKERS 6,5

Ha sbagliato la prima in Irlanda, poi si è ripreso. Il ragazzo farà strada, fisico permettendo.

COLOMBO 7

Non è Ibra, ma fa quasi tutto come lui. A 18 anni e 200 giorni è diventato il terzo marcatore più giovane della storia rossonera in Europa. Meglio del numero 29 classe 2002 hanno fatto solamente Mohamed Sarr e Paolo Ferrario (13' Maldini 6: la butterebbe anche dentro. Peccato sia in fuorigioco).

PIOLI 7

Con una squadra così, con l'assenza improvvisa di Ibra, ha fatto un miracolo. Vittoria, spareggio conquistato e ora l'ultimo sforzo. Ma per favore, comprategli qualcuno. Ce n'è bisogno, risultati a parte.

