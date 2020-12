DONNARUMMA 6,5

Due miracoli li ha fatti, ma non basta mai per vincere.

CALABRIA 6

Con un suo tiro da lontano tiene in gara il Milan, riapre una gara che non si può perdere.

KALULU 6

Resuscita Mattia Destro, ma tiene vivo anche il Milan di Stefano Pioli. Inizio da applausi in Serie A.

ROMAGNOLI 6

Se Kalulu sbaglia è anche colpa sua. Spettatore non pagante sulla rete presa insieme a tutta la sua difesa. Però sul gol del pari c'è la sua testa.

DALOT 5

Pioli lo chiama e lo richiama. Se torna a Manchester non c'è da stupirsi.

TONALI 5

Butta via un'altra mezza occasione per prendersi il Milan. Nessuna geometria, poca iniziativa. Un passo indietro rispetto alle sue ultime prove in rossonero (32' st Brahim Diaz 6: spinge, ci prova sempre ma alla fine bisogna essere contenti del punto conquistato).

KESSIE 6

Solita partita da lottatore su un campo che poteva regalare un grande dispiacere.

CASTILLEJO 5

Pioli continua a lanciarlo dall'inizio per poi toglierlo a inizio ripresa. Inspiegabile. Pioli sbaglia ma lui è bocciato (8' st Hauge 6: se il Milan dà segni di vita è merito suo. Ma perché non comincia mai dall'inizio?)

CALHANOGLU 6,5

Prova a tenere vivo il Milan, prova a prenderlo per mano, ma è solo. E ancora senza contratto.

RAFAEL LEAO 4,5

Male a sinistra, male anche da punta centrale. Si continua a parlare bene di lui anche quando non combina un bel niente. Ricorda il peggior Niang.

REBIC 5

Continua a non buttarla dentro. E per un attaccante è vita. Si conferma non una prima punta. Per fortuna domenica torna Zlatan Ibrahimovic (8' st Saelmaekers 6: lui non deve segnare. Fa altro e lo fa sempre bene).

PIOLI 6

Non perde, nemmeno questa volta. Ma questa partita fa capire forse che il Diavolo senza Ibrahimovic non può stare troppo tempo in Paradiso.



